記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CronexDeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 688
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexDeMarker指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexDeMarker.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 CronexDeMarker_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2368
