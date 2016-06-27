CodeBaseKategorien
CronexDeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

cronexdemarker.mq5 (6.28 KB) ansehen
cronexdemarker_htf.mq5 (10.56 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der CronexDeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexDeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. CronexDeMarker_HTF Indikator

Abb.1. CronexDeMarker_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2368

