CronexDeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 685
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der CronexDeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CronexDeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. CronexDeMarker_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2368
