Индикатор DynamicRS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Chaikin Oscillator, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexMFI.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexRSI.