Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CronexDeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1946
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор CronexDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexDeMarker.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор CronexDeMarker_HTF
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Chaikin Oscillator, выполненный в виде цветного облака.DynamicRS_HTF
Индикатор DynamicRS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexMFI.BackgroundCandle_CronexRSI_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexRSI.