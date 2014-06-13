Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DynamicRS - indicador para MetaTrader 5
- 1230
Autor real:
Nick A. Zhilin
Um indicador da série de indicadores simples sem média.
Figura 1. O indicador DynamicRS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2357
