请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Nick A. Zhilin
一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。
图例 1. 该 DynamicRS 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2357
DynamicRS_Channel
一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。它以固定宽度的通道实现。Ticker_AMA
此指标在价格和 Kaufman 的 AMA (自适应均线) 指标线之间绘制彩色云图。
DynamicRS_C_Signal
此指标显示确定时间帧的 DynamicRS_C 指标数值的当前趋势信息。HighsLows_HTF_Signal
指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。