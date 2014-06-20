代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DynamicRS - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1475
等级:
(23)
已发布:
已更新:
dynamicrs.mq5 (9.78 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Nick A. Zhilin

一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。

图例 1. 该 DynamicRS 指标

图例 1. 该 DynamicRS 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2357

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。它以固定宽度的通道实现。

Ticker_AMA Ticker_AMA

此指标在价格和 Kaufman 的 AMA (自适应均线) 指标线之间绘制彩色云图。

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

此指标显示确定时间帧的 DynamicRS_C 指标数值的当前趋势信息。

HighsLows_HTF_Signal HighsLows_HTF_Signal

指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。