平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標これは、一定の幅のチャネルとして実装されています。

過去2年間の最大/小価格の水平線を描画する方法のサンプルコード。

価格シリーズがiRSIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_C指標