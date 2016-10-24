コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DynamicRS - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
793
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Nick A. Zhilin

平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標

図1　DynamicRS指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2357

