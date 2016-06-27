CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DynamicRS - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
711
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Nick A. Zhilin

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung.

Abbildung 1. Der DynamicRS Indikator

Abbildung 1. Der DynamicRS Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2357

Horizontal Linie für max/min Preise der letzten 2 Jahre Horizontal Linie für max/min Preise der letzten 2 Jahre

Ein Beispielcode für das Zeichnen einer horizontalen Linie für maximale und minimale Preise der letzten 2 Jahre.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung. Er ist als Kanal mit fixer Breite implementiert.

CronexRSI CronexRSI

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des iRSI Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

Der DynamicRS_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.