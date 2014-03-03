Смотри, как бесплатно скачать роботов
DynamicRS - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Индикатор из серии простейших индикаторов без усреднения.
Рис.1. Индикатор DynamicRS
DynamicRS_Channel
Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.Ticker_AMA
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.
DynamicRS_C_Signal
Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.HighsLows_HTF_Signal
Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.