Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.

Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.

Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.

Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.