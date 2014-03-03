CodeBaseРазделы
DynamicRS - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор из серии простейших индикаторов без усреднения.

Рис.1. Индикатор DynamicRS

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.

Ticker_AMA Ticker_AMA

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.

HighsLows_HTF_Signal HighsLows_HTF_Signal

Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.