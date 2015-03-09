CodeBaseSecciones
Indicadores

MFI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
833
(21)
Publicado:
Actualizado:
mfi_htf.mq5 (8.25 KB)
El oscilador MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para la mejor percepción visual el indicador ha sido movido hacia abajo a cincuenta unidades.

Fig. 1. Indicador MFI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2283

Change Chart and Timeframe Change Chart and Timeframe

Se trata de los scripts modificados para el cambio rápido de los gráficos y períodos de tiempo en todos los gráficos mediante las teclas aceleradoras.

BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con la dirección del histograma del indicador T3_TRIX.

CronexDeMarker CronexDeMarker

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico DeMarker. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

CronexMFI CronexMFI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico MFI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.