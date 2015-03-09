Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MFI_HTF - indicador para MetaTrader 5
El oscilador MFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para la mejor percepción visual el indicador ha sido movido hacia abajo a cincuenta unidades.
Fig. 1. Indicador MFI_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2283
