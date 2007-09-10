Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ticker SATL - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4482
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда
получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка.
Ticker SATL
Today Trend
Показывает на вероятный тренд за день.TrailCD
Индикатор cхождение/расхождение быстрого и медленного тралов.
Ticker FATL
FATL (Fast Adaptive Trend Line) "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты (кремовая линия на ценовом графике).DUR
Индикатор DUR.