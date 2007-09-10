CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ticker SATL - индикатор для MetaTrader 4

SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка.

Ticker SATL

Today Trend Today Trend

Показывает на вероятный тренд за день.

TrailCD TrailCD

Индикатор cхождение/расхождение быстрого и медленного тралов.

Ticker FATL Ticker FATL

FATL (Fast Adaptive Trend Line) "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты (кремовая линия на ценовом графике).

DUR DUR

Индикатор DUR.