Ticker_SATL - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:mandorr@gmail.com
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien eines langsamen Digitalfilters und dem Preis gezeichnet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der Ticker_SATL Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2337
Oszillator der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter FATL und dem Schlusspreis.DigitMacd
Eine farbige Wolke, die durch die Linien der Digitalfilter FATL und SATL gebildet wird.
Dieser Indikator ist ein Oszillator basierend auf der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter SATL und dem Schlusspreis.Exp_DigitMacd
Der Exp_DigitMacd EA basiert auf den Signalen, die vom DigitMacd Oszillator generiert werden.