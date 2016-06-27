CodeBaseKategorien
Indikatoren

Ticker_SATL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
693
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

mandorr@gmail.com

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien eines langsamen Digitalfilters und dem Preis gezeichnet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der Ticker_SATL Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2337

FatlMacd FatlMacd

Oszillator der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter FATL und dem Schlusspreis.

DigitMacd DigitMacd

Eine farbige Wolke, die durch die Linien der Digitalfilter FATL und SATL gebildet wird.

SatlMacd SatlMacd

Dieser Indikator ist ein Oszillator basierend auf der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter SATL und dem Schlusspreis.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Der Exp_DigitMacd EA basiert auf den Signalen, die vom DigitMacd Oszillator generiert werden.