CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ticker_SATL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2123
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

mandorr@gmail.com

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.09.2007.

Рис.1. Индикатор Ticker_SATL

Рис.1. Индикатор Ticker_SATL

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

Индикатор MultiHighsLowsSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов HighsLowsSignal с разных таймфреймов.

FatlMacd FatlMacd

Осциллятор из усредненной разности цифрового фильтра FATL и цены Close.

SatlMacd SatlMacd

Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.