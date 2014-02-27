Реальный автор:

mandorr@gmail.com

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.09.2007.

Рис.1. Индикатор Ticker_SATL