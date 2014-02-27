Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ticker_SATL - индикатор для MetaTrader 5
- 2123
Реальный автор:
mandorr@gmail.com
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.09.2007.
Рис.1. Индикатор Ticker_SATL
MultiHighsLowsSignal
Индикатор MultiHighsLowsSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов HighsLowsSignal с разных таймфреймов.FatlMacd
Осциллятор из усредненной разности цифрового фильтра FATL и цены Close.
SatlMacd
Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.