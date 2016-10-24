コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ticker_SATL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

mandorr@gmail.com

この指標は、低速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月10日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　Ticker_SATL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2337

