Ticker_SATL - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
mandorr@gmail.com
この指標は、低速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月10日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 Ticker_SATL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2337
SatlMacd
この指標はSATLデジタルフィルタと終値の差の平均からのオシレータです。Exp_DigitMacd
Exp_DigitMacdEA はDigitMacdオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。