CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FATL - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1635
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
fatl.mq5 (6.17 KB) ver
fatl_.mq5 (5.42 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Vladimir Kravchuk, "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"

FATL (Fast Adaptive Trend Line) es calculado utilizando un filtro digital de baja frecuencia (FLF-1).

El filtro FLF-1 es necesario para la supresión de ruidos de alta frecuencia y la reducción de los ciclos del mercado con muy cortos períodos de volatilidad que también puede ser considerados como un ruido. Los parámetros de filtro (fc cutoff frequency y A attenuation en la banda de rechazo) se calcularon con el uso de la estimación espectral del par EUR/USD .

Filtro FATL

Los Filtros de baja frecuencia FLF-1 y FLF-2 proporcionan una atenuación en la banda de parada con no menos de 40 dB y absolutamente no distorsionan la amplitud y la fase de entrada discontinua de las series de precios en el paso de banda(ancho de banda). Estas propiedades de los filtros digitales proporcionan una mejora significativa (en comparación con la media móvil simple) de supresión de ruido que a su vez permite reducir drásticamente la probabilidad de aparición de señales "falsas" para comprar y vender.

No hay análogos a FATL entre los instrumentos técnicos ampliamente conocidos. No es una "media" movil, pero las lineas adaptativas solo estiman las tendencias a corto plazo. A diferencia de una "media" movil, FATL no tiene ningún desfase con respecto a los precios actuales.

FATL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/403

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

El indicador muestra el canal basado en fractales.

Universal digital filter Universal digital filter

Este indicador resuelve un problema en la utilización de los filtros digitales en el terminal del cliente.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

El indicador muestra la tendencia actual, los niveles de soporte y resistencia.

ColorMACD ColorMACD

Colored MACD histogram with the signal line that changes its color according to the trend direction.