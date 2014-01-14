Autor real:

Vladimir Kravchuk, "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"



FATL (Fast Adaptive Trend Line) es calculado utilizando un filtro digital de baja frecuencia (FLF-1).



El filtro FLF-1 es necesario para la supresión de ruidos de alta frecuencia y la reducción de los ciclos del mercado con muy cortos períodos de volatilidad que también puede ser considerados como un ruido. Los parámetros de filtro (fc cutoff frequency y A attenuation en la banda de rechazo) se calcularon con el uso de la estimación espectral del par EUR/USD .





Los Filtros de baja frecuencia FLF-1 y FLF-2 proporcionan una atenuación en la banda de parada con no menos de 40 dB y absolutamente no distorsionan la amplitud y la fase de entrada discontinua de las series de precios en el paso de banda(ancho de banda). Estas propiedades de los filtros digitales proporcionan una mejora significativa (en comparación con la media móvil simple) de supresión de ruido que a su vez permite reducir drásticamente la probabilidad de aparición de señales "falsas" para comprar y vender.

No hay análogos a FATL entre los instrumentos técnicos ampliamente conocidos. No es una "media" movil, pero las lineas adaptativas solo estiman las tendencias a corto plazo. A diferencia de una "media" movil, FATL no tiene ningún desfase con respecto a los precios actuales.



