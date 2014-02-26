Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DigitMacd - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2259
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Цветное облако, образованное линиями цифровых фильтров FATL и SATL.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор DigitMacd
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора StepMA_Stoch_KV1.Ticker_FATL
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями быстрого цифрового фильтра и цены.
Exp_DynamicRS_C
Торговая система с использованием индикатора DynamicRS_C.FatlMacd
Осциллятор из усредненной разности цифрового фильтра FATL и цены Close.