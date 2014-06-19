代码库部分
DigitMacd - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
一款基于 FATLSATL 数字滤波器形成的彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. 该 DigitMacd 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2335

