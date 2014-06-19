请观看如何免费下载自动交易
一款基于 FATL 和 SATL 数字滤波器形成的彩色云图。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. 该 DigitMacd 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2335
Exp_DynamicRS_C
一款使用 DynamicRS_C 指标的交易系统。Ticker_FATL
此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。
FatlMacd
一款振荡器，绘制收盘价格和它的 FATL 数字滤波器之间的差值均线。Ticker_SATL
此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。