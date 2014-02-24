Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала построенного по экстремумам за период.



При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор PChannel_System