PChannel_System - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2792
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала построенного по экстремумам за период.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Индикатор PChannel_System
