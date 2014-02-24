CodeBaseРазделы
Индикаторы

PChannel_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2792
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала построенного по экстремумам за период.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор PChannel_System

Linear_Price_Bar Linear_Price_Bar

Свечной график, все цены Open которого смещены в ноль.

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

Индикатор HighsLowsSignal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_HighsLowsSignal Exp_HighsLowsSignal

Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора HighsLowsSignal.

DynamicRS_C DynamicRS_C

Индикатор тренда из серии индикаторов без усреднения.