Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.



Wenn der Preis den grauen Channel verlässt, ändert sich die Farbe der Kerze in die Farbe der korrespondierenden Trendrichtung. Blau für Ansteigen eines Finanzinstruments, rosa - für Fallen. Helle Farben zeigen eine Übereinstimmung von Trendrichtung und Richtung der Kerze an. Dunkle Farben korrespondieren mit der Situation in der die Richtung der Kerze gegenteilig zu der des Trend ist.

Abbildung 1. Der PChannel_System Indikator