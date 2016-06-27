und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PChannel_System - Indikator für den MetaTrader 5
- 792
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.
Wenn der Preis den grauen Channel verlässt, ändert sich die Farbe der Kerze in die Farbe der korrespondierenden Trendrichtung. Blau für Ansteigen eines Finanzinstruments, rosa - für Fallen. Helle Farben zeigen eine Übereinstimmung von Trendrichtung und Richtung der Kerze an. Dunkle Farben korrespondieren mit der Situation in der die Richtung der Kerze gegenteilig zu der des Trend ist.
Abbildung 1. Der PChannel_System Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2328
Ein Kerzenchart bei dem alle Eröffnungspreise nach Null verschoben werden.HighsLowsSignal_HTF
Der HighsLowsSignal Indikatormit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein Trendindikator einer Reihe von Indikatoren ohne Mittelung.MultiHighsLowsSignal
Der MultiHighsLowsSignal Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends mit Hilfe der Werte von sieben HighsLowsSignal Indikatoren verschiedener TimeFrames.