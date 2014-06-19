请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。
当价格退出灰色通道，蜡烛条颜色与趋势方向对应。蓝色表示资产上涨, 粉色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。
图例 1. 该 PChannel_System 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2328
Linear_Price_Bar
蜡烛图, 所有开盘价平移到零轴。HighsLowsSignal_HTF
此 HighsLowsSignal 指标在输入参数中有时间帧选项。
DynamicRS_C
一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。MultiHighsLowsSignal
此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。