代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PChannel_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1453
等级:
(27)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。

当价格退出灰色通道，蜡烛条颜色与趋势方向对应。蓝色表示资产上涨, 粉色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

图例 1. 该 PChannel_System 指标

图例 1. 该 PChannel_System 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2328

Linear_Price_Bar Linear_Price_Bar

蜡烛图, 所有开盘价平移到零轴。

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

此 HighsLowsSignal 指标在输入参数中有时间帧选项。

DynamicRS_C DynamicRS_C

一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。