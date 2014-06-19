此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。



当价格退出灰色通道，蜡烛条颜色与趋势方向对应。蓝色表示资产上涨, 粉色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

图例 1. 该 PChannel_System 指标