Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Linear_Price_Bar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3156
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Keris2112
Свечной график, все цены Open которого смещены в ноль.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.09.2007.
Рис.1. Индикатор Linear_Price_Bar
HighsLowsSignal_HTF
Индикатор HighsLowsSignal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.StepMA_Stoch_KV1_HTF
Индикатор StepMA_Stoch_KV1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
PChannel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала построенного по экстремумам за период.Exp_HighsLowsSignal
Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора HighsLowsSignal.