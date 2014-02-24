CodeBaseРазделы
Linear_Price_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Keris2112

Свечной график, все цены Open которого смещены в ноль.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.09.2007.

Рис.1. Индикатор Linear_Price_Bar

