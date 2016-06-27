CodeBaseKategorien
Linear_Price_Bar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Autor:

Keris2112

Ein Kerzenchart bei dem alle Eröffnungspreise nach Null verschoben werden.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 13.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der Linear_Price_Bar Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2327

