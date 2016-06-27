Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Linear_Price_Bar - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Keris2112
Ein Kerzenchart bei dem alle Eröffnungspreise nach Null verschoben werden.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 13.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der Linear_Price_Bar Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2327
