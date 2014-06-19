请观看如何免费下载自动交易
Linear_Price_Bar - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Keris2112
蜡烛图, 所有开盘价平移到零轴。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 13.09.2007。
图例 1. 该 Linear_Price_Bar 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2327
