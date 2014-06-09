CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_HighsLowsSignal - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
929
(32)
Sistema comercial con uso del indicador de semáforo con flechas HighsLowsSignal.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que aparece la estrella del color y la dirección correspondiente.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador HighsLowsSignal.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en AUDUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

StochasticCGOscillator_HTF StochasticCGOscillator_HTF

Indicador StochasticCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_StochasticCGOscillator Exp_StochasticCGOscillator

El experto Exp_StochasticCGOscillator está construido en base a las señales del oscilador StochasticCGOscillator.

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

Indicador HighsLowsSignal con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Linear_Price_Bar Linear_Price_Bar

Gráfico de velas, cuyos precios Open están desplazados al cero.