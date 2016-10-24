コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_MinusDi - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
821
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Emerald King / transport_david

ラゲールフィルタによって処理されたMinusDi指標

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月13日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　Laguerre_MinusDi指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2309

