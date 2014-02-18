Реальный автор:

Emerald King / transport_david

Индикатор MinusDi, обработанный фильтром Лагерра.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.09.2007.

Рис.1. Индикатор Laguerre_MinusDi