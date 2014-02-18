Смотри, как бесплатно скачать роботов
Laguerre_MinusDi - индикатор для MetaTrader 5
- 2625
Реальный автор:
Emerald King / transport_david
Индикатор MinusDi, обработанный фильтром Лагерра.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.09.2007.
Рис.1. Индикатор Laguerre_MinusDi
