Индикаторы

Laguerre_MinusDi - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2625
(27)
Реальный автор:

Emerald King / transport_david

Индикатор MinusDi, обработанный фильтром Лагерра.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.09.2007.

Рис.1. Индикатор Laguerre_MinusDi

