Laguerre_MinusDi - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Emerald King / transport_david
MinusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre filter.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 13.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der Laguerre_MinusDi Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2309
