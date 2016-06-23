CodeBaseKategorien
Indikatoren

Laguerre_MinusDi - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
729
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

Emerald King / transport_david

MinusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre filter.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 13.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der Laguerre_MinusDi Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2309

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

PlusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre-Filter.

HighsLowsSignal HighsLowsSignal

Ein Signal-Indikator der den Zeitpunkt einer Richtungsänderung des Preises auf verschiedenen Balken bestimmt, die Anzahl der Balken wird in den Eingabeparameter des Indikators spezifziert.

Exp_StochasticCGOscillator Exp_StochasticCGOscillator

Der Exp_StochasticCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom StochasticCGOscillator Oszillator generiert werden.

StochasticCGOscillator_HTF StochasticCGOscillator_HTF

Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.