请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Laguerre_MinusDi - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1410
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Emerald King / transport_david
此 MinusDi 指标已经通过 Laguerre 滤波器处理。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 13.09.2007。
图例 1. 该 Laguerre_MinusDi 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2309
Laguerre_PlusDi
此 PlusDi 指标已经通过 Laguerre 滤波器处理。HighsLowsSignal
一款根据若干柱线的价格变化判断方向动量的信号量指标, 柱线数量可在输入参数里指定。
Exp_StochasticCGOscillator
此 Exp_StochasticCGOscillator EA 的入场信号由 StochasticCGOscillator 振荡器中生成。StochasticCGOscillator_HTF
此 StochasticCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。