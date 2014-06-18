代码库部分
Laguerre_MinusDi - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Emerald King / transport_david

此 MinusDi 指标已经通过 Laguerre 滤波器处理。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 13.09.2007。

图例 1. 该 Laguerre_MinusDi 指标

