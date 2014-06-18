真实作者:

Robert Hill

一款根据若干柱线的价格判断变化方向动量的信号量指标, 柱线数量可在输入参数里指定。

input uint HowManyCandles= 3 ;

最高价和最低价序列均用于分析。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。

图例 1. 该 HighsLowsSignal 指标