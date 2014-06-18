请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Robert Hill
一款根据若干柱线的价格判断变化方向动量的信号量指标, 柱线数量可在输入参数里指定。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // 价格变化的柱线数量
最高价和最低价序列均用于分析。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。
图例 1. 该 HighsLowsSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2307
