HighsLowsSignal - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Robert Hill
Ein Signal-Indikator der den Zeitpunkt einer Richtungsänderung des Preises auf verschiedenen Balken bestimmt, die Anzahl der Balken wird in den Eingabeparameter des Indikators spezifziert.
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // Anzahl der Kerzen einer Richtungsänderung des preises
Sowhl High als auch Low einer Kerzenreihe wird für die Analyse verwendet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2307
