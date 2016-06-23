CodeBaseKategorien
HighsLowsSignal - Indikator für den MetaTrader 5
HighsLowsSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
942
(24)
Wirklicher Autor:

Robert Hill

Ein Signal-Indikator der den Zeitpunkt einer Richtungsänderung des Preises auf verschiedenen Balken bestimmt, die Anzahl der Balken wird in den Eingabeparameter des Indikators spezifziert.

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint HowManyCandles=3;  // Anzahl der Kerzen einer Richtungsänderung des preises

Sowhl High als auch Low einer Kerzenreihe wird für die Analyse verwendet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der HighsLowsSignal Indikator

Abbildung 1. Der HighsLowsSignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2307

