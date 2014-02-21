Ставь лайки и следи за новостями
HighsLowsSignal - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Robert Hill
Семафорный сигнальный индикатор, определяющий моменты направленного изменения цены на нескольких барах, количество баров задается во входных параметрах:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // Количество свечек направленого изменения цены
В анализе направленности используется как High, так и Low свечного ряда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор HighsLowsSignal
