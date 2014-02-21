CodeBaseРазделы
HighsLowsSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Robert Hill

Семафорный сигнальный индикатор, определяющий моменты направленного изменения цены на нескольких барах, количество баров задается во входных параметрах:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint HowManyCandles=3;  // Количество свечек направленого изменения цены

В анализе направленности используется как High, так и Low свечного ряда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор HighsLowsSignal

