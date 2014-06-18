请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
StepMA_Stoch_KV1_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1235
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 StepMA_Stoch_KV1 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 StepMA_Stoch_KV1 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2303
StepMA_Stoch_KV1
一款非归一化振荡器，以七色直方图的形式实现。Ind-Fractals-1
此指标在一个图表当中显示多个时间周期的分形。
StepMA_Stoch_KV1_Signal
此 StepMA_Stoch_KV1 指标显示确定时间帧的 StepMA_Stoch_KV1 指标的当前趋势信息。Exp_ColorTSI-Oscillator
此 Exp_ColorTSI-Oscillator EA 的入场信号由 ColorTSI-Oscillator 振荡器中生成。