und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StepMA_Stoch_KV1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 618
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte StepMA_Stoch_KV1 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2303
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines siebenfarbigen Farbhistogramms implementiert wurde.Ind-Fractals-1
Der Indikator zeigt Fraktale verschiedener Zeitperioden auf dem Chart.
Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des StepMA_Stoch_KV1 Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.Exp_ColorTSI-Oscillator
Der Exp_ColorTSI-Oscillator EA basiert auf den Signalen, die vom ColorTSI-Oscillator Oszillator generiert werden.