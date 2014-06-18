此指标依据输入参数显示周期内的最小价格，考虑到时间帧中的被搜索价格。



input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string level_name= "Price_LOWEST_LOW_VALUE_1" ; input string level_comment= "Trigger level" ; input uint level_period= 5 ; input uint level_start= 0 ; input color level_color= clrMagenta ; input ENUM_LINE_STYLE level_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level_width=w_3; input bool Deletelevel= true ;

图例 1. 该 LOWEST_LOW_VALUE_HTF 指标