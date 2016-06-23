CodeBaseKategorien
Indikatoren

LOWEST_LOW_VALUE_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde. 

//+------------------------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER                     |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // Chartperiode für die Zeitreihe
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";// Levelbezeichnung
input string level_comment="Trigger level";          // Kommentar für den Level
input uint   level_period=5;                         // Levelsuchperiode
input uint   level_start=0;                          // Anzahl der Startbalken
input color level_color=clrMagenta;                  // Level Farbe
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Der Stil des Triggerlevels
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Die Breite des Triggerlevels
input bool Deletelevel=true;                         // Löschen eines levels

Abbildung 1. Der LOWEST_LOW_VALUE_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2298

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF

Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.

LOWEST_LOW_VALUE LOWEST_LOW_VALUE

Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Der AsymmetricStochNR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

Der Indikator zeigt Fraktale verschiedener Zeitperioden auf dem Chart.