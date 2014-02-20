Смотри, как бесплатно скачать роботов
LOWEST_LOW_VALUE_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор показывает минимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика для таймсерии input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1"; // Имя уровня input string level_comment="уровень срабатывания"; // Комментарий к уровню input uint level_period=5; // Период поиска уровня input uint level_start=0; // Номер стартового бара input color level_color=clrMagenta; // Цвет уровня input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Стиль уровня срабатывания input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Толщина уровня срабатывания input bool Deletelevel=true; // Удаление уровня
Рис.1. Индикатор LOWEST_LOW_VALUE_HTF
