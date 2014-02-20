CodeBaseРазделы
Индикаторы

LOWEST_LOW_VALUE_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор показывает минимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск. 

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // Период графика для таймсерии
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";  // Имя уровня
input string level_comment="уровень срабатывания";   // Комментарий к уровню
input uint   level_period=5;                         // Период поиска уровня
input uint   level_start=0;                          // Номер стартового бара
input color level_color=clrMagenta;                  // Цвет уровня
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Стиль уровня срабатывания
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Толщина уровня срабатывания
input bool Deletelevel=true;                         // Удаление уровня

Рис.1. Индикатор LOWEST_LOW_VALUE_HTF

