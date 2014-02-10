Смотри, как бесплатно скачать роботов
XD-RangeSwitch_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор XD-RangeSwitch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XD-RangeSwitch.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XD-RangeSwitch_HTF
VolatilityPivot
Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).ZigZagPointer
Ещё одна интерпретация индикатора ZigZag.
ZigZagOnParabolic_HTF_Levels
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZagOnParabolic_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.Exp_XD-RangeSwitch
Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.