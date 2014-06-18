代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XD-RangeSwitch_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1218
等级:
(39)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

XD-RangeSwitch 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 XD-RangeSwitch.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 指标 XD-RangeSwitch_HTF

图例 1. 指标 XD-RangeSwitch_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2273

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

基于 GannZIGZAG_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。

CDonchian 类 CDonchian 类

使用经典 Donchian 通道的思路。

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

一款使用 XD-RangeSwitch 信号量指标的交易系统。

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

此指标基于 XD-RangeSwitch 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。