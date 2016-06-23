und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FisherCGOscillator_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 749
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.
Die Quelle der Signale ist die gemeinsame Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators. Wenn die Hauptlinie über der Signallinie liegt, ist die Farbe blau und der Trend wächst, wenn sie darunter ist, ist die Farbe orange und der Trend fällt. Wenn sich die Linien vereinigen, ist die Farbe grau. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die FisherCGOscillator.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der FisherCGOscillator_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2264
RSI Oszillator mit zwei Signallinien.ZigZagPointer
Eine weitere Interpretation des ZigZag Indikators.
Verwendet die Idee des klassischen Donchian channel.GannZIGZAG_HTF_Levels
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.