Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.



Die Quelle der Signale ist die gemeinsame Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators. Wenn die Hauptlinie über der Signallinie liegt, ist die Farbe blau und der Trend wächst, wenn sie darunter ist, ist die Farbe orange und der Trend fällt. Wenn sich die Linien vereinigen, ist die Farbe grau. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die FisherCGOscillator.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der FisherCGOscillator_Signal Indikator