Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FisherCGOscillator_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2229
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор FisherCGOscillator_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора FisherCGOscillator с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Если основная линия выше сигнальной, то цвет голубой и тренд растущий, если ниже - цвет оранжевый и тренд падающий. Если линии сливаются, то цвет серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора FisherCGOscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор FisherCGOscillator_Signal
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF, с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.X4Period_RSI_Arrows
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.
Индикатор GannZIGZAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TrendRSI_v1
Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.