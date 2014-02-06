Индикатор FisherCGOscillator_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора FisherCGOscillator с фиксированным таймфреймом.



В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Если основная линия выше сигнальной, то цвет голубой и тренд растущий, если ниже - цвет оранжевый и тренд падающий. Если линии сливаются, то цвет серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора FisherCGOscillator.mq5.

Рис.1. Индикатор FisherCGOscillator_Signal