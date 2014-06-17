请观看如何免费下载自动交易
此 FisherCGOscillator_Signal 指标显示确定时间帧的 FisherCGOscillator 指标的活动趋势信息。
基于指标的主线与信号线相对位置，形成趋势信号。如果主线高于它的信号线, 颜色为蓝，并且趋势上涨, 如果低于, 颜色为桔红，且趋势下跌。如果线黏合, 颜色是灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 FisherCGOscillator.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 FisherCGOscillator_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2264
