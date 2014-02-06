Ставь лайки и следи за новостями
ZigZag_NK_MTF_Levels - индикатор для MetaTrader 5
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.
Для работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов ZigZag_NK_MTF.mq5 и ZigZag_NK.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_MTF_Levels
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.FisherCGOscillator_HTF
Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор FisherCGOscillator_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора FisherCGOscillator с фиксированным таймфреймом.GannZIGZAG_HTF
Индикатор GannZIGZAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.