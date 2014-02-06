Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.

Для работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов ZigZag_NK_MTF.mq5 и ZigZag_NK.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_MTF_Levels