記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_NK_MTF_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1244
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、ZigZag_NK_MTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigZag_NK_MTF.mq5及びZigZag_NK.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ZigZag_NK_MTF_Levels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2244
