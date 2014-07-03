Um conjunto de níveis suporte e resistência construídos nos extremos do ZigZag_NK_MTF com a opção de fixar o timeframe em que o zigzag é calculado

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo do indicador ZigZag_NK.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZag_NK_MTF_Levels