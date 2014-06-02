CodeBaseSecciones
Indicadores

NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Andrey Shpilev
Visualizaciones:
1161
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

El código del indicador es una traducción "literal" de MQL4 a MQL5.

En general, el indicador es adecuado tanto como para determinar la tendencia en marcos temporales grandes (día, semana), como para obtener señales a corto plazo de ruptura de la volatilidad en marcos temporales pequeños (una hora, 4 horas). Puede que quienes se dediquen al comercio intraday y los amantes de los marco temporales pequeños también lo valoren.

Por desgracia, la imagen con la resolución recomendada (750х500) no muestra nada en especial, aunque el indicador es más que adecuado.

USDJPYH4_NRTR_ATR_STOP_Example

Consejos:

  • ¡Obtened ganancias! :)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2246

GannZIGZAG_Levels GannZIGZAG_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG.

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Indicador ZigZagOnParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Indicador GannZIGZAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.