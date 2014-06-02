Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Andrey Shpilev
- Visualizaciones:
- 1161
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)
El código del indicador es una traducción "literal" de MQL4 a MQL5.
En general, el indicador es adecuado tanto como para determinar la tendencia en marcos temporales grandes (día, semana), como para obtener señales a corto plazo de ruptura de la volatilidad en marcos temporales pequeños (una hora, 4 horas). Puede que quienes se dediquen al comercio intraday y los amantes de los marco temporales pequeños también lo valoren.
Por desgracia, la imagen con la resolución recomendada (750х500) no muestra nada en especial, aunque el indicador es más que adecuado.
Consejos:
- ¡Obtened ganancias! :)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2246
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG.ZigZag_NK_MTF_Levels
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.
Indicador ZigZagOnParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.GannZIGZAG_HTF
Indicador GannZIGZAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.