FisherCGOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
此 FisherCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
此指标需要编译的指标文件 FisherCGOscillator.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 FisherCGOscillator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2242
