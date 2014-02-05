Ставь лайки и следи за новостями
FisherCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1946
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherCGOscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор FisherCGOscillator_HTF
