Индикаторы

FisherCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1946
23
Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherCGOscillator.mq5.

Рис.1. Индикатор FisherCGOscillator_HTF

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

X4Period_RVI_Arrows X4Period_RVI_Arrows

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RVI на одном ценовом графике финансового инструмента.

X4Period_RSI_Arrows X4Period_RSI_Arrows

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF, с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.