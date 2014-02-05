Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RVI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF, с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.