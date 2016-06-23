Der FisherCGOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der FisherCGOscillator_HTF Indikator