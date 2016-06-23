und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FisherCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der FisherCGOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der FisherCGOscillator_HTF Indikator
