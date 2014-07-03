Participe de nossa página de fãs
FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador FisherCGOscillator om a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico
O indicador exige o arquivo do indicador FisherCGOscillator.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2242
