FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1049
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Indicador FisherCGOscillator om a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

O indicador exige o arquivo do indicador FisherCGOscillator.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2242

