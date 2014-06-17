Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Inverted Chart View - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7603
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Большинство трейдеров предпочитают покупки.
С этим индикатором можно посмотреть на перевернутый график для нахождения лучших моментов для продажи.
Использование:
- Перенесите индикатор InvertedChart на ваш график;
- Перенесите индикатор Bollinger Bands на индикаторный график перевернутого инструмента;
- Убедитесь в том, что для расчета Bollinger Bands используются данные индикатора, а не ценового графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2231
