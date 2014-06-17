CodeBaseРазделы
Индикаторы

Inverted Chart View - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7603
Рейтинг:
(44)
Опубликован:
Обновлен:
Большинство трейдеров предпочитают покупки.

С этим индикатором можно посмотреть на перевернутый график для нахождения лучших моментов для продажи.

Использование:

  1. Перенесите индикатор InvertedChart на ваш график;
  2. Перенесите индикатор Bollinger Bands на индикаторный график перевернутого инструмента;
  3. Убедитесь в том, что для расчета Bollinger Bands используются данные индикатора, а не ценового графика.

Show inverted Chart for better short trading

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2231

