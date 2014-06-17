Скрипт для размещения связанных ордеров на покупку и продажу вокруг текущей цены для ловли скачков цены.

Пример отображения горизонтальных линий на максимальной и минимальной ценах за последние 2 года.

Скрипт переключает все открытые графики через определённый интервал. Также можно выводить графики только по определённым символам.