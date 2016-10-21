コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

反転チャートビュー - MetaTrader 5のためのインディケータ

ほとんどのトレーダーにあるのはロングに関する感覚だけです。

この指標は、よりよいショート参入ポイントを見つけるためにチャートを反転表示します。

使用法：

  1. 外国為替チャートに反転チャート指標をドラッグします。
  2. 反転チャートにボリンジャーバンド指標をドラッグします。
  3. ソースが元の外国為替価格からではなく反転チャート指標からのものであることをご確認ください。

より良いショート取引のための反転チャートを示します。

