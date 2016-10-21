無料でロボットをダウンロードする方法を見る
反転チャートビュー - MetaTrader 5のためのインディケータ
ほとんどのトレーダーにあるのはロングに関する感覚だけです。
この指標は、よりよいショート参入ポイントを見つけるためにチャートを反転表示します。
使用法：
- 外国為替チャートに反転チャート指標をドラッグします。
- 反転チャートにボリンジャーバンド指標をドラッグします。
- ソースが元の外国為替価格からではなく反転チャート指標からのものであることをご確認ください。
